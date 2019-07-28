Ефимова завоевала бронзу чемпионата мира на 50 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила бронзовую медаль на 50-метровой дистанции брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу. Ее результат — 30,15 секунды. Ранее спортсменка также завоевала золото на 200 м и серебро на 100 м брассом.

Первое место заняла спортсменка из США Лилли Кинг (29,84). Второе — итальянская пловчиха Бенедетта Пилато (30).

В активе у сборной России 12 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. В медальном зачете российские пловцы занимают третье место. На первом месте — Китай (16–10–3), на втором — США (13–9–10).

Чемпионат завершится сегодня, 28 июля.

О том, как российские пловцы получили три золота на 200-метровках, читайте в материале “Ъ” «Дистанция коронного размера».