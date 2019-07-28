Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.

«При такой модели мощный районный уровень не очень нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которые будет опекать префект»,— рассказал украинскому изданию «Левый берег» глава штаба «Слуги народа» Александр Корниенко. В партии не исключают также, что уже осенью в стране пройдут досрочные местные выборы.

Сейчас Украина разделена на 490 территориальных субъектов. Их число планируется сократить до ста, образовав префектуры. Целью реформы, по словам господина Корниенко, станет децентрализация: полномочия власти местного уровня будут существенно расширены.

«Слуга народа» получила на выборах более 43% голосов, и получила большинство мест в парламенте. Состав Рады обновился более чем на 80%. В первой тройке также «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (13,05%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%).

Подробнее о результатах выборов в Верховную раду — в публикации “Ъ”.