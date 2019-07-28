Глава Ленинского района Крыма задержана по подозрению во взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета России (СКР) по Крыму возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) в отношении главы администрации Ленинского района Крыма, сообщили “Ъ” в СКР. В МВД уточнили, что чиновник задержана. Имя задержанной не называется, но, по информации “Ъ”, речь идет о Светлане Ивановой.

«Следствием установлено, что по результатам проведенных работ по капитальному ремонту водопроводных сетей одним из предприятий Республики Крым, главе администрации через посредника было передано денежное вознаграждение в сумме 189 тыс. руб. После передачи денег преступные действия были пресечены сотрудниками УЭБиПК МВД»,— сказано в официальном сообщении СКР.

Напомним, 15 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выразил Светлане Ивановой недоверие, после чего она написала заявление об отставке. Причиной для недоверия чиновнику стали материалы дела в ее отношении, предоставленные господину Аксенову комитетом по противодействию коррупции Республики Крым. 16 июля райсовет Ленинского района удовлетворил заявление госпожи Ивановой об отставке.

Вадим Никифоров, Симферополь