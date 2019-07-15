Глава Крыма выразил недоверие руководителю Ленинского района

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоверие главе администрации Ленинского района Светлане Ивановой, она написала заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook. Причиной для недоверия чиновнику стали материалы дела в ее отношении, предоставленные господину Аксенову комитетом по противодействию коррупции Республики Крым.

По его словам, 16 июля отставку главы района поддержат депутаты на сессии Ленинского райсовета. Исполнять обязанности главы администрации будет заместитель госпожи Ивановой Екатерина Юровских.

«Каждый чиновник должен осознавать, что борьба с коррупцией — это постоянная системная работа, которая является важной частью государственной политики. Ни у кого не должно быть иллюзий, что можно избежать наказания»,— написал Сергей Аксенов. Он также выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в деле Светланы Ивановой и «вынесут справедливое решение».

Ранее в СМИ появилась информация о задержании госпожи Ивановой при получении взятки «в особо крупном размере» в Симферополе 12 июля. Она эту информацию опровергала. «Помощник депутата Государственного cовета Республики Крым Олега Марченко Кристина Исаенко предприняла попытку провокации взятки. Она в автомобиле пыталась дать мне сверток. Я никаких денег не требовала и ничего не брала»,— цитирует Светлану Иванову издание «Репортер Восточного Крыма». В правоохранительных органах дело главы Ленинского района пока не комментируют.

Вадим Никифоров, Симферополь