Филарет снова не явился на заседание синода ПЦУ

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет не пришел на заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), состоявшееся в Киевской православной богословской академии под председательством митрополита Епифания.

«В заседании приняли участие все члены Синода кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине)»,— говорится в сообщении ПЦУ.

Прошлое заседание синода ПЦУ, состоявшееся 24 июня, Филарет также проигнорировал. На июньском заседании было принято решение лишить бывшего патриарха УПЦ КП канонического права управления епархией. Из состава епископата он исключен не был.

В апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. В декабре в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания. Отказ Филарета от выдвижения в главы новой ПЦУ было требованием Вселенского патриархата для предоставления Киеву автокефалии.

В январе 2019 года Минюст Украины официально зарегистрировал ПЦУ. Филарету присвоено звание «почетного патриарха ПЦУ», а Епифаний был назначен ее главой. В июне Филарет заявил, что не признает Томос об автокефалии, полученный ПЦУ от Константинопольского патриархата. Он собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата.

Подробнее о позиции Филарета — в материале “Ъ” «Украина получила не тот Томос».