ВФЛА попросит IAFF ускорить процесс рассмотрения заявок российских спортсменов на чемпионат мира

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратиться в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAFF) с просьбой ускорить процесс рассмотрения заявок россиян на допуск к чемпионату мира в Катаре, заявил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

«Мы сейчас планируем отправить в IAAF дополнительное письмо, чтобы допуск состоялся у еще большего количества спортсменов, имеющих норматив. Мы так делали перед первенствами Европы среди юниоров и молодежи, и это сработало»,— сказал главный тренер(цитата по «РИА Новости»).

Как нарастали допинговые проблемы России Читать далее

Из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF российские легкоатлеты вынуждены выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, проходя каждый раз сложные процедуры допуска.На данный момент 35 российских спортсменов выполнили норматив для участия в чемпионате мира, но не имеют индивидуальный допуск от IAAF.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

ВФЛА была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года. В течение последних четырех лет IAAF неоднократно отказывала ВФЛА в восстановлении статуса. 9 июня IAAF снова отказалась восстанавливать статус ВФЛА, которая формально выполнила практически все условия, отмеченные в «дорожной карте» IAAF.

О том, почему ВФЛА вновь отказали в восстановлении статуса, читайте в материале “Ъ” «Российскую легкую атлетику оставили в изоляции».