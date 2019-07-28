В Приамурье в зоне паводка почти 90 человек отказались от эвакуации

89 жителей села Норск Селемджинского района Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках затопленных домов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в затопленном селе проживало 300 человек.

«Некоторые жители отказались от эвакуации и сейчас живут на чердаках затопленных домов. Вместе с ними там же поросята, собаки, птица. Таких людей — 89 человек, 32 из них находятся на крыше школы, в здание которой также зашла вода»,— говорится в сообщении регионального правительства.

В здании школы вместе с отказавшимися от эвакуации жителями находятся сотрудники аэромобильной группировки ГУ МЧС и спасатели. Людям доставляется питьевая вода, продукты питания. Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы по Амурской области, 29 июля также ожидаются сильные ливни и грозы, в связи с чем возможно подтопление еще 22 населенных пунктов.

В Приамурье с 25 июля введен режим ЧС, из подтопленных населенных пунктов эвакуировано более тысячи человек. Паводок подтопил почти 600 частных жилых домов в 16 населенных пунктах. К наводнению уже готовятся в Еврейской автономной области и Хабаровском крае, где гребень паводка ожидают к 4–6 августа. В Иркутской области, где во время недавнего стихийного бедствия погибли 25 человек, также вновь прогнозируют резкое повышение воды в реках.

Подробнее о наводнении в регионе читайте в материале “Ъ” «Дальний Восток выходит из берегов».