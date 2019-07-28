СМИ: ракетные испытания Ирана носят оборонительный характер

Испытания Ираном баллистических ракет носят исключительно оборонительный характер и не направлены против других стран, сообщает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на военный источник.

«Ракетные испытания Ирана являются естественными для удовлетворения потребности страны в обороне. Ракетный потенциал не направлен против каких-либо стран, и его цель — ответ на потенциальную агрессию»,— передает слова источника агентство (перевод по «Интерфаксу»).

Также источник добавил, что «Ирану не нужно разрешение какой-либо державы в мире, чтобы осуществить самооборону».

Напомним, днем ранее, 26 июля, американский телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, сообщил о проведенном Ираном запуске баллистической ракеты «Шахаб-3».