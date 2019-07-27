Суд арестовал министра финансов Астраханской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал министра финансов Астраханской области Виталия Шведова до 25 сентября по делу о злоупотреблении полномочиями на 212 млн руб. Ранее по этому же делу был арестован бывший председатель правительства области Расул Султанов.

Адвокат обвиняемого назвал предъявленное обвинение своему подзащитному необоснованным и сообщил, что будет обжаловать решение суда об аресте. Господину Шведову инкриминируется ч. 3 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, господин Султанов и господин Шведов без необходимости привлекли в бюджет Астраханской области коммерческие банковские кредиты в размере около 6 млрд руб. по ставке от 7% до 8,5%. При этом, как считают следователи, даже при возникновении реальной необходимости чиновники могли привлечь бюджетный кредит по ставке 0,1%.

Подробнее о деле региональных чиновников читайте в материале “Ъ” «Правительство взяли за банки».