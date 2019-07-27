МВД сообщило о более 1 тысячи задержанных на акции в Москве

Число задержанных на несанкционированной акции в центре столицы превысило 1 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. «На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека»,— заявили там.
По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом, сказали в управлении.
По данным «ОВД-Инфо» на 21:37, число задержанных на прошедшей в столице акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы составило 1007 человек. Завершилась она на Трубной площади. Людей от нее выдавливали к Цветному бульвару и дальше по нему к Садовому кольцу, передает корреспондент “Ъ”. Движение по Цветному бульвару восстановили.
Но примерно 50 человек стояли в конце Цветного бульвара и скандировали «Допускай!»
Прошедшее в центре Москвы мероприятие организаторы охарактеризовали как «встречу, право на которую гарантирует Конституция».
Об акции читайте в публикации “Ъ” «Политический субботник».
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