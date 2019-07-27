Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа

Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме. «Друзья, вы показали себя сегодня настоящими гражданами и героями. Но сейчас — поберегите себя»,— написал он в Twitter.

Вскоре после призыва к новой акции господин Яшин был задержан на отходе с Трубной площади.

По данным «ОВД-Инфо» на 21:17, число задержанных на прошедшей в столице акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы составило 938 человек.

Завершилась она на Трубной площади. Людей от нее выдавливали к Цветному бульвару и дальше по нему к Садовому кольцу, передает корреспондент “Ъ”. Движение по Цветному бульвару восстановили.

Но примерно 50 человек стояли в конце Цветного бульвара и скандировали «Допускай!»

Прошедшее в центре Москвы мероприятие организаторы охарактеризовали как «встречу, право на которую гарантирует Конституция». «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут»,— написал в Twitter за несколько часов до ее начала мэр Москвы Сергей Собянин. Силовики с 11:00 выставили у стен столичной мэрии ограждения и оцепления вдоль всей Тверской улицы.

Об акции читайте в публикации “Ъ” «Политический субботник».