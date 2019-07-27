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Задержанных начали отпускать из столичных ОВД

Из ОВД «Останкинский» начали отпускать задержанных без составления протокола, сообщает «Апология протеста», проект международной группы «Агора». 15 задержанных отпускают из ОВД «Щукино» без протокола, 6 — с протоколом. 5–6 человек вышли через турникет ОВД «Аэропорт» и ушли.

Сегодня в столице проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным «ОВД-Инфо» на 17:40, задержаны 583 человека. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных.

Подробнее читайте в публикации “Ъ”.

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