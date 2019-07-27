Основатель Bellingcat заявил о кибератаке из-за расследования о Скрипалях и ГРУ

Основатель международной группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что почтовые адреса участников группы пытались взломать из-за расследования по делу об отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери. «И снова Bellingcat стал мишенью для кибератак, которые почти наверняка связаны с нашей работой по России. Думаю, именно то, как часто нас пытаются атаковать из России — будь то хакеры, тролли или СМИ — показывает, насколько мы влиятельны»,— написал он в Twitter.

По его словам, кибератаке подверглась «небольшая группа», которая расследует отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Господин Хиггинс отметил, что Bellingcat и раньше атаковали хакеры, однако эта кибератака была «более сложной и очень хорошо спланированной». Подробности опубликуют после того, как Bellingcat разберется в ситуации, пообещал он.

Скрипали были отравлены неизвестным веществом в марте 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к происшедшему причастны российские разведчики, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. Москва все обвинения отрицает.

Подробнее о расследовании британской полиции и новых фигурантах дела об отравлении — в материале “Ъ FM”.