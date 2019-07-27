Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение в массовых беспорядках

Бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили официально предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях во время июньских беспорядков в Тбилиси, передает «РИА Новости».

«В формулировке обвинения сказано следующее, что 20 июня некоторые лица среди собравшихся на акции протеста начали насилие и среди них был Ираклий Окруашвили, который якобы призывал людей к насилию и штурму парламента»,— рассказал его адвокат. Он добавил, что на распространенном МВД видео «хорошо видно», что «никаких призывов к насилию» со стороны Окруашвили не было.

20 июня в Грузии начались многотысячные протесты после визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Господин Окруашвили принимал активное участие в этом митинге. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

В 2004–2006 годах господин Окруашвили занимал посты генерального прокурора и главы МВД Грузии. После конфликта с президентом Михаилом Саакашвили он покинул Грузию и вернулся лишь в 2014 году, после прихода к власти партии «Грузинская мечта».

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