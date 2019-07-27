Правительство уточнило размер штрафов за нарушение ПДД большегрузами

Правительство одобрило законопроект об изменении ответственности за нарушение правил дорожного движения крупногабаритными транспортными средствами. В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму. Если он будет принят, штрафы за нарушение ПДД не будут зависеть от способа фиксации и объекта контроля.

Поправки были разработаны во исполнение постановления Конституционного суда России. В высшую инстанцию обратились представители Костромского областного суда, а также водитель Андрей Думилин и индивидуальный Анатолий Шаров. Поводом для обращения стал спор о применении ст. 2.6.1 (административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств) и 12.21.1 (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства) КоАП РФ.

Собственник и водитель грузовика господин Думилин превысил допустимую нагрузку на ось, что отразилось на записи камер. Его оштрафовали на 300 тыс. руб. Однако он указал, что не является индивидуальным предпринимателем и перевозил частный груз, а значит, должен быть наказан как частный водитель и получить штраф в 3-4 тыс. руб. В итоге КС постановил уточнить порядок начисления штрафов для собственников большегрузных автомобилей.