Лавров заявил о невозможности «вбить клин» в отношения России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И на полях Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. По итогам переговоров он заявил, что российско-китайское стратегическое сотрудничество не зависит от внешних факторов.

«Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом»,— приводит слова российского министра МИД КНР.

Ван И в свою очередь подчеркнул, что обеим сторонам необходимо прикладывать совместные усилия для реализации уже достигнутых договоренностей. Особо была отмечена необходимость расширять деловое сотрудничество в сфере высоких технологий и энергетики.

Накануне Китай опубликовал новую военную доктрину: по сравнению с предыдущей версией роль России как союзника КНР резко выросла. Число ее упоминаний в тексте увеличилось с двух до 24.

Подробнее о документе читайте в публикации “Ъ” «Китай опубликовал новую "Белую книгу по обороне"».