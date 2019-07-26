РБК: ФСБ взяла под контроль дело о митингах в Москве

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ курирует уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избиркомов, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и московской мэрии.
По словам собеседника издания, расследования в отношении оппозиционных кандидатов инициировала администрация президента. Спецслужба ищет связи оппозиции с Западом и пытается найти доказательства финансирования протестов из-за рубежа, сообщил источник.
Другой собеседник издания уточнил, что «динамика расследования и возможные аресты зависят от событий на митинге в субботу». В случае эскалации дело передадут в центральный аппарат, обладающий более мощным ресурсом для его завершения.
Напомним, Следственный комитет РФ возбудил дело по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий) после серии несанкционированных акций в центре Москвы. Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили повестки на допрос к следователю.
В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет очередная несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.
Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».
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