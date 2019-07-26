На несогласованном митинге у мэрии Москвы будут искать уклонистов от армии

Сотрудники военкоматов будут искать на несогласованном митинге у мэрии Москвы молодых людей, уклоняющихся от военной службы, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к столичному военному комиссариату.

По словам собеседника агентства, проверять будут всех вне зависимости от места регистрации. «У тех из них, кому еще не исполнилось 27 лет, с военным билетом на руках будут проверять законность его получения, то есть билет будет направляться на повторное переосвидетельствование. Возможны отмены решения о предоставлении отсрочки»,— сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в личные дела несовершеннолетних участников акции внесут дополнительную информацию. В будущем, по его словам, для них «возможны варианты службы с более суровыми климатическими условиями».

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.