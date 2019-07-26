Румыния не пропустила российские танки в Сербию

Румыния отказалась выдавать разрешение на перевозку российского вооружения в Сербию по Дунаю. Это связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против России из-за ситуации на Украине, сообщили ТАСС в МИД страны. По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

В румынском МИДе пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции нужно выполнить несколько условий. В частности, румынский оператор не должен предоставлять услуги, которые прямо или косвенно отвечают интересам российских физических и юридических лиц, либо учреждению или организации из России. Кроме того, они не должны предназначаться для использования в России.

«Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями»,— заявили в ведомстве.

Напомним, о планах поставки в Сербию 30 российских танков Т-72 и 30 БРДМ-2 стало известно в 2017 году, точные сроки тогда не назывались. В том же году в рамках военно-технической помощи Россия передала Сербии шесть истребителей МиГ-29, а в июне 2016 года — два вертолета Ми-17. Кроме того, Москва выделила Белграду €2 млн на обучение пилотов МиГ-29. В начале 2019 года также стало известно, что Россия снова поставит Сербии авиационную технику.

ЕС ввел санкции против России в 2014 году в ответ на присоединение Крыма. Ограничительные меры продлеваются каждые шесть месяцев. Санкции могут снять, если Россия выполнит минские соглашения, которые направлены на урегулирование ситуации в Донбассе. В июне их в очередной раз продлили до 31 января 2020 года.