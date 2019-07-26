Суд заключил под стражу предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Мужчина обвиняется по двум статьям: «убийство» и «грабеж». В СИЗО он пробудет как минимум до 21 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, активная участница всевозможных митингов и акций в Петербурге Елена Григорьева была убита в ночь с 20 на 21 июля. Следствие полагает, что она была хорошо знакома со своим убийцей, с которым вместе распивала алкоголь.

Мухамедов был задержан в четверг, 25 июля. Помимо убийства Григорьевой ему инкриминируется нападение с целью ограбления еще на одного человека, совершенное в тот же день.