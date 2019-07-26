«Автодор» выбрал возможные названия для трассы М-11

В «Автодоре» выбрали лучшие названия, предложенные россиянами для скоростной трассы М-11. Это «Две столицы», «Нева», «Столичная», «Радищева», «Государева дорога» и «Валдай». Окончательное название для магистрали определят на втором этапе конкурса.

Выбор был сделан из более чем 170 вариантов. Среди них, напомним, были предложены совсем необычные, такие как «За шавермой/За шаурмой».

Напомним, что дорога строится с 2010 года. Движение по платной магистрали планируется полностью открыть в октябре. Протяженность М-11 составляет 684 км.