Избирком зарегистрировал всех кандидатов на довыборы в Госдуму в Серове

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала всех кандидатов на участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области. Седьмым зарегистрированным кандидатом стал биатлонист Антон Шипулин от «Единой России».

Выборы пройдут 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют: биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблокоа» общественница Евгения Чудновец от ЛДПР.

Также в выборах планирует принять участие бизнесмен Сергей Капчук, однако избирком отказался регистрировать предпринимателя так как с момента погашения его судимости прошло менее десяти лет. Господина Капчука выдвинула Партия Роста. Бизнесмен обжалует отказ в регистрации в Верховном суде.

Подробнее — в материале «В Серове поборются за мандат»