Сергей Капчук не смог оспорить отказ в регистрации на довыборах в Госдуму

Бизнесмен Сергей Капчук не смог обжаловать отказ избирательной комиссии Свердловской области регистрировать его на довыборах в Госдуму. Избирком отказался регистрировать предпринимателя так как с момента погашения его судимости прошло менее десяти лет.

В конце мая суд приговорил его к двум годам условно по делу о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). После приговора бизнесмена амнистировали. Также господин Капчук получил справку из управления по организации дознания МВД о том, что он считается несудимым. Однако суд в удовлетворении иска отказал. Бизнесмен намерен обратиться с жалобой в Верховный суд, сообщил он на своей странице в Instagram.

Ранее в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничестом (ч.3 ст.159 УК РФ) при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей. Эти средства он получил будучи заместитем представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ. Преследование Сергея Капчука началось в 2004 году. После возбуждения уголовного дела бизнесмен уехал из России, сначала жил в Объединенных Арабских Эмиратах, позже перебрался в Лондон. В 2018 году господин Капчук был включен в так называемый лондонский список Бориса Титова. Всем бизнесменам из списка обещали, что по возвращении их дела будут тщательно изучены, а сами они не попадут под арест. В конце мая суд приговорил его к двум годам условно.

Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют: биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбаса Даутова от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблокоа» общественница Евгения Чудновец от ЛДПР. Сергея Капчука выдвинула Партия Роста. Выдвижение завершается 23 июля.

Подробнее — в материале «В Серове поборются за мандат»