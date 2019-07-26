Оренбургский стадион «Газовик» допущен к проведению матча РПЛ в виде исключения

На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза принято решение допустить стадион «Газовик» к проведению матча 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Зенит» в виде исключения. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

По данным РПЛ, во время плановой проверки оренбургского стадиона «отмечена позитивная тенденция в исправлении замечаний», ранее указанных в ходе лицензирования арены на сезон 2019-2020.

Комиссия РПЛ собирается продолжить плановые проверки в целях полного соответствия оренбургского стадиона «Газовик» требованиям регламента лиги.

Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что оренбургский стадион «Газовик», вмещающий 7500 зрителей, не прошел лицензирование. Футбольный клуб «Оренбург» планировал проводить домашние матчи на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Позже врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в Instagram сообщил, что «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Газовик».

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее место по средней домашней посещаемости. Средняя домашняя посещаемость стадиона «Газовик» составила 4929 зрителей. Средняя заполняемость арены составила 65,7%, что стало одним из лучших показателей в лиге.

Андрей Сазонов