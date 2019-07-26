QR-кодам назначили комиссию

Бизнес сможет экономить на безналичных платежах, но неясно, как долго. Центробанк определил размер комиссии для оплаты по QR-коду — 0,4%. Согласно плану, новая система сократит затраты торговых точек на эквайринг. Сейчас ставки для оплаты картой, по словам игроков рынка, доходят до 3%. Ранее ритейлеры пригрозили бойкотировать систему быстрых платежей (СБП) Центробанка, если ставки для оплаты по QR-коду будут выше, например, до 0,7%. Готов ли бизнес принять новые условия? Об этом — Елена Иванова и Яна Лубнина.

Банки и ритейлеры больше полугода спорят о размере комиссии за безналичный расчет. Попытки договориться о единой ставке на эквайринг зашли в тупик — игроки хоть и выступили против госрегулирования, но согласовать свои предложения не смогли. Центробанк предложил другой путь: ритейлеры подключаются к системе быстрых платежей и предлагают клиентам оплатить покупки с помощью QR-кода. По тарифу нашли компромисс: 0,4% — для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов.

Владелец сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский задумался над тем, чтобы перейти на систему оплаты по QR-коду. По его мнению, это будет выгодно и удобно: «Продавец, введя позицию товара, будет формировать QR-код, который будет считываться уже непосредственно покупателем с помощью мобильного приложения.

Есть еще огромный плюс — не задействуются никакие платежные системы.

То есть от покупателя платеж попадает напрямую в банк без каких-либо посредников в виде Visa, Mastercard и прочих».

Впрочем, к новой системе оплаты остается много вопросов. Станут ли QR-коды так же популярны, как и банковские карты? От этого зависит, получится ли сэкономить на эквайринге. Потребует ли система больших затрат на техобслуживание? Игроки рынка этого не ожидают, хотя и признают, что часть средств пойдет на переобучение сотрудников. И главный вопрос — не повысится ли со временем ставка? Этого опасается, в частности, гендиректор сети магазинов одежды Finn Flare Ксения Рясова. Если комиссия вырастет, это перестанет быть привлекательным, подчеркивает она: «Мы сейчас делаем всю черную работу за Центробанк.

Но что если мы заставим наших клиентов перейти на оплату по QR-коду, а потом комиссия за нее станет равна эквайрингу?

Мы хотели бы точно знать правила игры, чтобы Центробанк их озвучил. Ставка 0,4% на время или навсегда? Кроме того, эта разница между эквайрингом и оплатой QR-кодом в первое время уйдет на премию продавцу. И если это временная ставка, то ты никакой выгоды не почувствуешь».

Оплата по QR-коду — часть амбициозного проекта Центробанка по внедрению системы быстрых платежей. К ней постепенно подключаются кредитные организации. Пока отказался только Сбербанк, у которого есть свой аналогичный проект.

Между тем, ситуация ставит под угрозу бизнес игроков, которые сейчас зарабатывают на эквайринге — платежных систем Visa и MasterCard. Но, скорее всего, в итоге рынок станет более конкурентным, считает президент сети химчисток-прачечных «Диана» Дмитрий Несветов, и контролировать его станет проще: «Главный мотив состоит в желании видеть все операции, чтобы в удобный момент начать этот процесс, как мы это умеем делать, регулировать в своих интересах. С другой стороны, все-таки это мировой тренд. И если в этой сфере будет конкурентная ситуация, то это сыграет, конечно, на руку потребителям, в первую очередь, потому что тарифы станут снижаться. Я не думаю, что это будет всерьез давить на мировые платежные системы».

Ритейлеры обещают, что первые покупки по QR-коду можно будет совершить этой осенью. Впрочем, привычным это станет минимум через год, говорят участники рынка, а, значит, пока придется платить высокие ставки за эквайринг или вообще не принимать карты. А это несет свои риски: клиенты на неудобства реагируют однозначно — просто уходят.

Как выяснил "Ъ", сейчас каждый четвертый интернет-магазин не позволяет оплатить покупку картой. Некоторые ритейлеры просто не размещают логотипы платежных систем, другие — принимают переводы на частные карты или указывают недостоверный адрес.