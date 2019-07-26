Администрация Ижевска: говорить о 30% повышении тарифов на услуги водоканала преждевременно

Замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников прокомментировал информацию о возможном повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение.

«В рамках существующей тарифной составляющей "Ижводоканал" ежегодно меняет 8-10 км сетей водоснабжения и водоотведения. Но эти меры не позволяют снижать процент износа сетей. Около 60% водопроводных и канализационных сетей требуют ремонта. "Ижводоканал" в качестве одного из вариантов решения вопроса с износом сетей, который действительно назрел, предлагает повышение тарифа на треть. Но муниципалитет, понимая социальную значимость этого вопроса, будет очень осторожно и взвешенно подходить к принятию решения о любом увеличении тарифов. При этом все наши действия будут максимально открытыми и прозрачными»,— отметил господин Сальников.

Он добавил, что сегодня рассматриваются различные финансовые и экономические инструменты, которые позволят планово обновлять инфраструктуру водоканала и снижать количество аварийных ситуаций на сетях. Это может быть не только повышение тарифа, но и привлечение средств в рамках нацпроектов, работа с инвесторами, механизмы муниципально-частного партнерства и т.д.

Ранее сообщалось, что управление ЖКХ администрации Ижевска планирует выйти с инициативой о повышении тарифов на водоотведение и холодное водоснабжение. Предложение рассмотрят в декабре. В случае принятия инициативы тарифы могут вырасти уже в 2020 году. В июне 2019 года стало известно, что власти Удмуртии намерены привлечь инвестора для модернизации водоканала Ижевска по схеме государственно-частного партнерства. Вложения оцениваются в 10 млрд руб.