Тарифы на водоотведение и холодную воду в Ижевске могут вырасти

Управление ЖКХ администрации Ижевска планирует выйти с инициативой о повышении тарифов на водоотведение и холодное водоснабжение. Предложение рассмотрят в декабре. В случае принятия инициативы тарифы могут вырасти уже в 2020 году. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ городской администрации Сергей Чернышев.

«В Ижевске самый низкий тариф на холодную воду в ПФО. Износ сетей "Ижводоканала" в среднем составляет 60%. Критических проблем нет, но надо восстанавливать. Поэтому мы входим с предложением поднять тарифы»,— заявил господин Чернышев. Он добавил, что сейчас составляет программа и определяются трубопроводы, которые необходимо отремонтировать. Для улучшения ситуации нужно ремонтировать не менее 20 км сетей водоснабжения и не менее 15 км сетей водоотведения ежегодно, что позволит снижать процент износа от 3 до 5% каждый год. В 2019 году планируют отремонтировать 8 км и 2 км сетей соответственно.

Напомним, в апреле 2019 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что «Ижводоканал» могут реорганизовать с учетом требований законодательства. «Мы рассматривали различные варианты по МУП "Ижводоканал", в том числе концессию, но руководство "Ижводоканала" предложило иной вариант»,— отметил тогда господин Бекмеметьев не вдаваясь в детали. В июне стало известно, что власти Удмуртии планируют привлечь инвестора для модернизации водоканала Ижевска по схеме государственно-частного партнерства. Вложения оцениваются в 10 млрд руб.