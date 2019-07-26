Банк «Траст» просит признать банкротом структуру Минца

Московский арбитражный суд принял к производству два заявления банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» бизнесмена Бориса Минца, говорится в данных картотеки дел суда. Ранее «Траст» взыскал с компании 19,3 млрд руб.

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«Вместе с тем в настоящее время в Арбитражном суде города Москвы находится дело… о признании несостоятельным (банкротом) ООО "01 ГРУП ФИНАНС" по заявлению компании с ограниченной ответственностью "Дилахасси Лимитед", поступившее в суд 01.07.2019»,— говорится в определении суда. Отметим, что кипрская «Дилахасси Лимитед» уже выигрывала дело против «О1 Груп Финанс», тогда структура господина Минца по решению суда заплатила 1,5 млрд руб.

Напомним, в конце июня «Траст» подал иск в Высокий суд Лондона к O1 Group. “Ъ” удалось ознакомиться с текстом иска. В нем банк подробно описывает схемы по замене обеспеченных залогами кредитов, выданных банком «Открытие» и Рост-банком аффилированным с O1 компаниям.

Подробнее о претензиях «Траста» — в материале “Ъ” «Залоги вписали в схему».