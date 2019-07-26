Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно

Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8». «В 7:00 по местному времени группа консульских работников и медпункта посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна “Сянхайлинь-8”»,— говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Ранее источник “Ъ” в МИД РФ подтвердил, что работа над освобождением моряков уже ведется, и заверил, что нет сомнений в положительном исходе дела. На судне заканчиваются провизия и топливо.

Напомним, во вторник, 23 июля, стало известно о задержании северокорейскими властями рыболовного судна с 17 моряками — 15 россиянами и двумя южнокорейскими гражданами. Сейнер покинул порт южнокорейского города Сокчо 16 июля для ловли краба.

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