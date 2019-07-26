США пообещали не вводить санкции, если Турция откажется от С-400

Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Анкару отказаться от развертывания российских зенитных ракетных систем С-400. В Вашингтоне подчеркнули, что введут новые антитурецкие санкции, если это все-таки произойдет.

«Возможно, последуют еще санкции, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй»,— заявил он в интервью Bloomberg.

Напомним, поставка российских С-400 в Турцию началась 12 июля. Первый этап поставки был завершен в четверг, 25 июля. Развертывание систем предполагается в октябре.

Белый дом ранее заявил, что участие Турции в программе самолетов-истребителей F-35 теперь «невозможно». Москва, в свою очередь, предложила поставить Анкаре российские Су-35 вместо F-35.

О том, почему Вашингтон отложил санкции против Анкары, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».