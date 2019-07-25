Предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга находится в Сирии

На заседании Московского окружного военного суда (МОВС) в Санкт-Петербурге по делу о теракте в метро, произошедшем 3 апреля 2017 года, прокурор огласила материалы, касающиеся предполагаемого заказчика преступления Сирожиддина Мухтарова, известного как Абу Салах.

По словам прокурора, ранее он проживал в Киргизии, в Ошской области. Отметим, что двое обвиняемых по делу, Махамадюсуф Мирзаалимов и Дилмурод Муидинов, родились в городе Ош, а Акрам Азимов лежал в больнице этого города перед своим задержанием. По данным гособвинения, Сирожиддин Мухтаров, живя в Ошской области, «совершал преступления, с целью получения материальной выгоды для дальнейшего финансирования международных террористических организаций».

Сейчас, по словам прокурора, он находится на территории Сирии, в городе Идлиб, занимается переправкой завербованных сторонников террористической деятельности из стран СНГ в Сирию и обратно, пропагандирует террористическую деятельность в интернете. Ранее он курировал учебный центр подготовки боевиков в Алеппо.

Кроме того, по словам прокурора, Абу Салах также является организатором теракта, совершенного 30 августа 2016 года у посольства в Бишкеке.

Напомним, дело о теракте в метро слушается на выездных заседаниях МОВС в Петербурге уже почти четыре месяца. Все фигуранты вину не признают, некоторые из них заявляли о пытках.

Подробнее о результатах экспертиз по делу — в материале “Ъ” «Взрывчатка оказалась "шоколадом"».

Марина Царева