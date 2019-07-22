Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Умер глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, возглавлявший организацию с 2009 года. Ему было 72 года.

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В заявлении секретариата на сайте организации дополнительные данные не приводятся. В связи с кончиной господина Амано флаг МАГАТЭ будет приспущен.

Накануне СМИ сообщали, что Юкия Амано намерен досрочно покинуть свой пост, официально об этом планировалось объявить сегодня. Источник «Интерфакса» утверждал, что решение об отставке связано с проблемами со здоровьем.