В Сочи размыло часть федеральной трассы Джубга – граница с Абхазией

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сегодня, 25 июля, около 17:30 в Сочи обрушилась части дорожного полотна федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазией. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, в настоящее время движение осуществляется по одной полосе трассы, регулируют его экипажи ГИБДД.

«На место направлены силы и средства МЧС России. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», - сообщили в ведомстве.

Как писал “Ъ-Кубань”, 25 июля в Краснодаре в результате прошедшего тропического ливня была обрушена часть фасада частного жилого дома на 1-й линии поймы реки Кубань. Кроме того, незначительное время было приостановлено движение трамваев под путепроводом возле Вишняковского сквера. В Сочи же вечером 24 июля и утром 25-го в результате забившего пространство под мостом селя оказались подтоплены несколько домов в Хостинском районе курортной столицы.

Василий Хитрых