В Сочи ручей вышел из берегов и затопил несколько домов

Вечером 24 июля в Сочи корчи и ветки забили пространство под мостом через ручей Безымянный в селе Барановка Хостинского райоона. В результате этого ручей вышел из берегов и затопил шесть придомовых территорий. В пять домов, где проживает 31 человек, из которых девять детей, заходила вода, уровень которой поднимался от 10 до 30 см, сообщили в ГУ МЧС по краю.

На данный момент, по данным спасателей, осадки прекратились, и вода в придомовые территории больше не поступает. На месте работает Служба спасения города Сочи, специалисты расчищают забитое мусором пространство под мостом.

Для размещения пострадавшего населения была подготовлена частная гостиница по улице Транспортной, однако люди от эвакуации отказалось. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации происшествия от РСЧС было привлечено 45 человек и 17 единиц техники, от МЧС – шесть человек и две единицы техники.

В настоящее время запланирована работа комиссий администрации Сочи по оценке ущерба. По состоянию на 6 утра 25 июля вода с затопленных домов сошла, проводятся работы по расчистке грязекаменной массы.

Василий Хитрых