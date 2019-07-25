Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Прошедший сегодня, 25 июля, тропический ливень в Краснодаре обрушил фасад частного дома на 1-й линии поймы реки Кубань. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, сообщение об этом поступило от очевидцев в 14:25. На место были направлены службы экстренного реагирования. Сейчас там работает оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС по краю для уточнения обстановки.

Как сообщили в мэрии Краснодара, из-за ливня было остановлено движение трамваев в районе Вишняковского сквера. В настоящее время спецтехника откачала воду с проезжей части, и движение общественного транспорта восстановлено.

«На местах работают 12 единиц спецтехники, которые ликвидируют локальные подтопления. При необходимости количество техники увеличат до 20 единиц», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 25 июля, и завтра, 26 июля, в кубанской столице возможны сильные ливневые дожди с грозой, в отдельных пунктах — с градом. Ветер усилится до 20–22 метров в секунду.

Василий Хитрых