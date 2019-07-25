МГИК отказалась восстановить Гудкова кандидатом в депутаты

Дмитрий Гудков, у которого накануне вечером правоохранительные органы провели обыски, по решению Мосгоризбиркома (МГИК) не был восстановлен кандидатом в Мосгордуму. Как сообщает корреспондент “Ъ”, 10 членов выступили против, 1 — за, 1 — воздержался. 24 июля рабочая группа МГИК также рекомендовала не удовлетворять жалобы господина Гудкова на отказ в регистрации.

Напомним, восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили утром 25 июля повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий), которое накануне возбудил СКР. Были арестованы оппозиционеры Алексей Навальный, координатор его штаба Олег Степанов и активист Либертарианской партии России Александр Арчагов. Все трое получили административные аресты по ст. 20.2 КоАП РФ. Ночью прошли обыски в квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».