Матч «Ростов» - «Спартак» стал самой посещаемой игрой турнира

Встречу «Ростов» - «Спартак» посетили 35,9 тыс. зрителей, сообщает ростовский клуб на своей странице во «Вконтакте». Эта игра стала самой посещаемой с начала турнира. Матч состоялся в минувшую субботу и завершился вничью со счетом 2:2.

Игра стала последней в составе «Ростова» для капитана команды Александра Гацкана, 35-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе. Игрок выступал за ФК «Ростов» с августа 2008 года, был капитаном команды с 2015 года.

После игры в подтрибунном помещении стадиона произошли столкновения между сотрудниками Росгвардии и болельщиками «Спартака». Последние обвинили правооохранителей в неоправданном применении силы. В самом ведомстве утверждают, что сотрудники приняли необходимые меры для пресечения хулиганских действий со стороны болельщиков и действовали для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Дарья Голякова