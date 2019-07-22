ФК «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком»

Матч между футбольным клубом «Ростов» и московским «Спартаком» завершился вничью со счетом 2:2, сообщает пресс-служба клуба.

Счет на 24 минуте открыл ростовский полузащитник Байрамян, точно пробив с подачи Норманна в угол с близкой дистанции. В следующей атаке «Спартак» сравнял счет, пробив пенальти. Во втором тайме московский клуб повел в счете, но за несколько минут до конца матча «Ростову» удалось его сравнять.

Кроме того, в эта игра стала последней в составе «Ростова» для капитана команды Александра Гацкана, 35-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе. Игрок выступал за ФК «Ростов» с августа 2008 года, был капитаном команды с 2015 года.

Дарья Голякова