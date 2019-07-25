Суд арестовал подозреваемого в убийстве на Урале экс-главы киргизской диаспоры

Орджоникидзевской райсуд Екатеринбурга на два месяца арестовал Зарылбека Эгембердиева, подозреваемого в убийстве экс-руководителя киргизского сообщества Камчыбека Каримова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Убийство Камчыбека Каримова произошло 2 июля в Екатеринбурге. В районе 15:00 на улице Калинина, 12 неизвестные сначала избили, а потом дважды выстрелили в него из пистолета. После этого нападавшие скрылись, похитив 2 млн руб. (в сумке у погибшего было 19 млн руб.). В полиции и СКР придерживаются версии, что нападение имело корыстный мотив. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) и разбойного нападения (ст. 162 УК РФ). Известно, что Камчыбек Каримов занимался коммерческой деятельностью на рынке «Таганский ряд». Позже в сети появилась видеозапись с места убийства.

Двух мужчин, которые стреляли в господина Каримова, задержали в течение нескольких дней с момента убийства. 20 июля в Челябинске задержали Зарылбека Эгембердиева.

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