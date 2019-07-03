Бизнесмена подстерегли с выручкой

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства бывшего председателя Свердловской областной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Камчыбека Каримова. Нападавшие застрелили бизнесмена и скрылись, схватив порядка 2 млн руб., которые он нес с собой. По мнению следствия, нападение имело корыстный мотив, задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовного дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) и разбойного нападения (ст. 162 УК РФ) на местного бизнесмена в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Им оказался бывший председатель совета региональной общественной организации «Кыргызстан-Урал» Камчыбек Каримов, который проживал в Екатеринбурге с 1980-х годов.

По данным следствия, нападение было совершено двумя неизвестными возле входа во двор дома №22 по улице Калинина в районе 15 часов 2 июля. Преступники подбежали к вышедшему из машины господину Каримову и стали его избивать, а затем несколько раз в него выстрелили. Потом они забрали часть денег, которые бизнесмен нес в своей сумке, оставшиеся средства остались на месте происшествия. Возможно, это обстоятельство объясняется тем, что, как пояснили “Ъ” очевидцы, налетчиков спугнула местная жительница. Преступники убежали, предположительно, оставив на месте происшествия Volkswagen Touareg.

В среду следователи обратились за помощью к очевидцам нападения. По горячим следам выйти на след преступников не удалось, несмотря на то, что на место убийства приезжали кинологи. Осмотрели его и врио начальника регионального уголовного розыска Алексей Искоренков и руководитель городского УМВД Сергей Кулагин.

В полиции и СКР придерживаются версии, что нападение имело корыстный мотив.

Для знакомых господина Каримова новость об убийстве стала шоком. «Он защищал права женщин, подвергшихся насилию, проводил межкультурные мероприятия, развивал наши международные связи и никогда ни с кем не ссорился — его все уважали»,— пояснил председатель правления Ассоциации народов Урала Фарух Мирзоев. По его мнению, версия следствия о корыстном мотиве действительно должна быть приоритетной. «Он занимался трикотажем на "Таганском ряду". И во вторник был оптовый день — когда выручка большая. Торговля в этот день идет с 2 ночи до 12 дня. Всю выручку продавцы берут и сдают в банк — об этом и знали нападавшие. Они выхватили чемодан с деньгами, но Каримов сопротивлялся, и его застрелили, чтобы он не погнался за ними»,— пояснил господин Мирзоев. Аналогичную версию привел и бывший заместитель Камчыбека Каримова Урматбек Курманбаев, отметив, что «бандиты взяли 2 млн руб., а остальное не успели».

Зинаида Орманж, Екатеринбург