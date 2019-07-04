Опубликовано видео убийства на Уралмаше экс-главы киргизской диаспоры

Портал 66.ru опубликовал видео, на котором запечатлен момент убийства на Уралмаше в Екатеринбурге экс-руководителя киргизского сообщества Камчыбека Каримова. На видеозаписи видно, что нападавшие прибыли на улицу Калинина, 12 на Volkswagen Touareg. Один из них ждал господина Каримова на улице, второй остался в автомобиле, в котором также находился еще один мужчина, не участвовавший в нападении. После того, как нападавшие скрылись, он вышел из машины и покинул место преступления.

У дома мужчины начали преследовать господина Каримова. Он пытался убежать, но споткнулся и упал. Нападавшие пытались отобрать у экс-руководителя киргизского сообщества сумку с деньгами, но он начал сопротивляться. Тогда злоумышленники начали его избивать, позже выстрелили в живот. «Пуля попала Каримову в живот, а налетчики сбежали, прихватив с собой около 2 млн руб.»,— пишет портал. Остальные деньги остались на месте происшествия. После нападения Камчыбек Каримов пытался подняться. Видно, что нападение произошло на глазах у прохожих. К пострадавшему они подошли только после того, как нападавшие скрылись.

В полиции и СКР придерживаются версии, что нападение имело корыстный мотив. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) и разбойного нападения (ст. 162 УК РФ). Известно, что Камчыбек Каримов занимался коммерческой деятельностью на рынке «Таганский ряд».

Подробнее о деле — в материале «Бизнесмена подстерегли с выручкой»