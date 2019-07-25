По делу о мошенничестве со стройматериалами в Петербурге задержаны пять человек

В Петербурге после обысков в нескольких бизнес-центрах, проведенных сотрудниками ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД, задержаны пять человек. Их подозревают в крупных хищениях по делу о мошенничестве при продаже строительных материалов, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, предполагаемым организатором преступной схемы следствие считает 27-летнего Евгения Панасюка, которого задержали в Пулково сразу после прилета из Ниццы. Вместе с подельниками он предлагал клиентам стройматериалы по низкой цене, при этом отправляя им лишь 10% от оговоренного объема товара. Среди пострадавших числятся восемь компаний. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, доход от противоправной деятельности преступной группы мог достигать порядка 25-30 млн рублей в месяц.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что обыски по данному делу прошли в нескольких БЦ Петербурга и в квартирах предполагаемых злоумышленников.