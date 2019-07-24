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Обыски в бизнес – центрах Петербурга связаны с мошенничеством при продаже стройматериалов

Накануне сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводили оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города. Как сообщает «Фонтанка.ру», обыски связаны с расследованием крупного дела о мошенничестве при продаже стройматериалов.

По данным издания, уголовное дело было возбуждено весной по заявлению восьми потерпевших. Все они пострадали от преступной схемы: строительные материалы предлагались по низкой цене, при этом «поставщик» отправлял клиентам лишь 10% от оговоренного объема товара. В дальнейшем фирма меняла юрлицо.

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