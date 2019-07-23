ФСБ проводит обыски в нескольких бизнес-центрах Петербурга

Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города. В частности, обыски идут в БЦ на Инструментальной улице, в БЦ «Кантемировский» и ряде других. В общей сложности силовиков заинтересовали около 20 адресов, включая офисы и квартиры, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, обыски проходят по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). Других подробностей, а также официальной информации об этом пока не поступало.