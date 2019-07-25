Суд отказал Борису Вишневскому в иске к Горизбиркому

Горсуд Петербурга рассмотрел административное исковое заявление депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского к Санкт-Петербургской избирательной комиссии о признании незаконным ее решения об отказе в регистрации парламентария в качестве кандидата в губернаторы. Заявителю в удовлетворении административных исковых требований отказано, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком не зарегистрировал господина Вишневского кандидатом в губернаторы Петербурга по причине того, что он не предоставил необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Сам депутат неоднократно заявлял об «абсурдности муниципального фильтра».