Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о судьбе экспонатов из коллекции Международной конфедерации союза художников.

Я только что напоминал вам подробности расформирования Международной конфедерации союзов художников и, можно сказать, деприватизации принадлежавшей ей огромной коллекции и всего здания Центрального дома художника. Кстати, ранее Конфедерации принадлежало и все громадное здание Всесоюзного художественно-производственного комбината им. Вучетича на Профсоюзной улице, около метро «Беляево», и комбинат художественной продукции в Подольске. Интересно, кому достались эти активы?

ЦДХ перешел в собственность Государственной Третьяковской галереи и уже функционирует, даже без ремонта, как Западное крыло Третьяковки (намек, наверное, на то, что здесь будет современное искусство). Собрание картин, графики и скульптуры, состоявшее из 53 тыс. экспонатов, перешло в собственность Музейного фонда. 3 тыс. министр культуры уже передал восьми музеям страны. Всего, по сведениям The Art Newspaper Russia, в программу передачи работ из бывшего собрания МКСХ включено 68 музеев.

Сотрудники ГТГ уже давно занимаются описью полученных произведений, составили даже каталог. Минкульт образовал комиссию по распределению новообретенного имущества. Курирует процесс Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО, а входят в состав комиссии специалисты из Третьяковки, Русского музея и Бахрушинского, Российского национального музея музыки и Государственный музей истории российской литературы им. Даля. Главой комиссии является замдиректора департамента музеев Министерства культуры Наталья Чечель. Она рассказала The Art Newspaper Russia, что у всех музеев-участников программы разные запросы. Для каждой институции кураторы подбирают тематические коллекции, и сами музеи присылают представителей, которые изучают электронный каталог и оставляют заявки. Все очень демократично. Например, ульяновский музей просит произведения лауреатов Ленинской премии. Некоторые патриотично предпочитают работы местных уроженцев, другие профессионально заполняют хронологические лакуны в коллекции. Русский музей попросил всего лишь около 200 работ. Третьяковка ждет около 2 тыс. Больше всех получит Калининградский музей изобразительных искусств — более 3 тыс. экспонатов.