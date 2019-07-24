Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как распределились экспонаты по разным музеям страны, и почему была расформирована Международная конфедерации союзов художников.

Помните, недавно во время июньского фестиваля «Интермузей» в Манеже министр культуры России передал 3 тыс. экспонатов из бывшей коллекции МКСХ (Международной конфедерации союзов художников) разным российским музеям? Это был первый шаг по справедливому, я считаю, музейному распределению некогда известной коллекции, которая формировалась в течение почти полувека Союзом художников СССР.

Союз художников, вернее, его производственно-финансовое подразделение — Художественный фонд СССР — с 1940-х годов закупал по итогам крупных выставок или просто в конце финансового года произведения мастеров кисти, карандаша и резца из всех творческих подразделений всех союзных республик. Сформировалась солидное собрание — около 53 тыс. экспонатов. Неровное, конечно. Но, несомненно, показывающее срез официального советского искусства второй половины XX века.

С 1992 года, когда развалился СХ СССР, и его правопреемником — не очень законно, как сейчас выяснилось, — стала Международная конфедерация, искусство покупать, естественно, перестали. А несколько лет назад даже принялись практически публично коллекцию распродавать. Бессменный председатель МКСХ Масуд Фаткулин сумел через доверенных лиц вывезти в Лондон на «русскую аукционную неделю» несколько шедевров — работы Рылова, Петрова-Водкина, Нисского — и продать их там в целом на 2 млн фунтов.

Эти действия, как мне кажется, и запустили цепочку событий, которая привела к роспуску Конфедерации и изъятию у нее коллекции, да и всего принадлежавшего ей здания ЦДХ. В рамках первой ступени передачи коллекции музеям Мединский отдал 2 тыс. экспонатов московскому музею «Царицыно», остальную тысячу распределили между семью провинциальными институциями. Меньше всех получил литературный музей Омска — 62 экспоната, больше всех — литературный Белгородский — 650 единиц. Наблюдатели отмечали, что эта была крупнейшая передача музейных предметов из одной коллекции в другие после приснопамятного расформирования в 1948 году музея нового западного искусства.