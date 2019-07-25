В Нижегородской области на создание и развитие технопарков требуется 1,7 млрд рублей

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, все три заявки региона на создание и переоснащение технопарков получили предварительную поддержку Минэкономразвития РФ. Общая сумма инвестиций по всем проектам составит более 1,7 млрд руб., из них около 1 млрд руб. регион рассчитывает получить из федерального бюджета, из областной казны направят около 40 млн руб. Еще 647 млн руб. – внебюджетные средства.

Заявки были поданы на создание технопарков на территории Горьковского автозавода и ЗАО «Дробмаш» в Выксе, а также на переоснащение существующего технопарка «Саров». На единой площадке Горьковского автозавода планируется создание промышленного технопарка «Электротранспорт» по производству электромобилей и электробусов, а также их компонентов. Как “Ъ-Приволжье” сообщили в Ассоциации кластеров и технопарков России, там планируется организовать производство полного цикла – от проведения испытаний продуктов до запуска их в серию. Якорным резидентом станет ООО «Автозавод “ГАЗ”», из предприятий малого и среднего бизнеса будет сформирован пул ключевых поставщиков компонентов. Как ранее сообщали “Ъ-Приволжье” в пресс-службе группы ГАЗ, организация такого промышленного парка позволит «вырастить» компетенцию по производству электротранспорта в отечественном автопроме, снизить себестоимость такого транспорта и организовать новые рабочие места на ГАЗе и предприятиях смежников.

В Выксе на территории «Дробмаша» (производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства) планируется создать технопарк «Машиностроение» для производства горно-шахтного оборудования, оборудования для молочных хозяйств, специальных контейнеров и печей для газостатирования. По информации ассоциации, площадка частично обеспечена технологическим и производственным оборудованием, которое будет сдаваться резидентам на принципах коллективного пользования. В результате планируется улучшить инвестиционный климат Выксы и качество выпускаемой продукции, а также локализовать производство комплектующих, узлов, агрегатов и компонентов для ЗАО «Дробмаш».

Еще одна заявка, сообщили в правительстве Нижегородской области, касается проекта развития мощностей технопарка «Саров» для развития новых производств существующих резидентов и привлечения новых компаний. По информации Ассоциации кластеров и технопарков России, речь идет о технологическом присоединении площадки к сетям энергоснабжения. Для этого планируется привлечь субсидию из федерального бюджета по программе «Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» на 2020-2022 годы.

Напомним, все заявки пока подтвердили лишь предварительно. О предоставлении федерального финансирования и реализации проектов можно будет говорить только после окончательного одобрения в Минэкономразвития РФ.

Анастасия Еремина, Андрей Репин