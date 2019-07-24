Минэкономразвития РФ поддержало проект технопарка в Нижегородской области

Экспертная комиссия Минэкономразвития РФ предварительно поддержала проект по созданию технопарка в Нижегородской области, заявил замглавы ведомства Вадим Живулин. Всего было рассмотрено 48 заявок от регионов РФ, из них одобрили 17.

«У нас предварительно поддержано восемь проектов технопарков, которые заявили регионы, и девять предварительно поддержанных заявок по промышленным паркам»,– цитирует Вадима Живулина ТАСС.

О каком именно проекте в Нижегородской области идет речь, не уточняется. “Ъ-Приволжье” направило запрос в правительство региона для уточнения деталей. Сейчас в области работают два технопарка – «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде и «Саров» на территории ЗАТО.

Предварительно также одобрены заявки по созданию технопарков в Тверской, Владимирской, Пензенской областях и Игнушетии. Промышленные парки могут появиться в Свердловской, Владимирской, Рязанской, Пензенской областях, Краснодарском, Камчатском и Пермском краях. После окончательного утверждения проектов регионы смогут претендовать на государственное софинансирование.

Анастасия Еремина