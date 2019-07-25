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Сбербанк видит гипотетическую возможность избежать банкротства Антипинского НПЗ

Сбербанк полагает, что есть гипотетическая возможность избежать процедуры банкротства Антипинского НПЗ, сообщил ТАСС со ссылкой на кредитную организацию. По его мнению, банкротство — самый негативный вариант развития событий для любого банка, «поскольку влечет создание значительных сумм резервов на возможные потери».

«Это возможно в случае погашения всех долгов перед кредиторами со стороны внешних инвесторов или со стороны поручителей по кредитам. В частности, по кредитам банка поручителем перед Сбербанком является Дмитрий Мазуров (владелец "Нового потока".— “Ъ”), и у него есть обязанность погасить обязательства завода перед банком»,— сказали в Сбербанке. В случае такого погашения банк сразу же отдаст господину Мазурову все права залогодержателя на все активы завода и группы «Новый поток».

«Банк до последнего времени оказывал финансовую поддержку заводу и предпринимал попытки найти взаимоприемлемое для банка, бенефициаров и иных кредиторов решение»,— отметили в банке. В частности, за все время кредитования Антипинского НПЗ банк сделал девять реструктуризаций долга, которым препятствовалио множество негативных факторов: «недобросовестные действия бенефициаров, выявление дополнительных долгов завода, негативное влияние налогового окружения».

Напомним, Антипинский НПЗ был остановлен из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading. В начале июня стало известно, что совместное предприятие азербайджанской SOCAR (60%) и Сбербанка (40%) «Сокар энергоресурс» купило кипрскую структуру Vikay Industrial, за счет чего получило 80% акций АО «Антипинский НПЗ».

Подробнее — в публикации “Ъ” «SOCAR вошла в капитал Антипинского НПЗ».

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